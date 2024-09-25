Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de: Oruç Reis Ekimde Somali'ye gidiyor

Başkan Erdoğan ile birlikten New York'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'e konuştu. Bakan Bayraktar, enerjiden iklim değişikliğine kadar pek çok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN