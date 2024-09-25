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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de: Oruç Reis Ekimde Somali'ye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de: Oruç Reis Ekimde Somali'ye gidiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 16:32
Başkan Erdoğan ile birlikten New York'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'e konuştu. Bakan Bayraktar, enerjiden iklim değişikliğine kadar pek çok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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