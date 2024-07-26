Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de! İşte yeni doğalgaz gemisinin ilk görüntüleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e özel açıklamalarda bulundu. Yeni doğalgaz gemisi ile ilgili Bakan Bayraktar, “Yeni gemi önümüzdeki hafta başı geliyor.” dedi. Bayraktar, "Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN