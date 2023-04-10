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En büyük savaş gemisi envanterde! TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek

A Haber
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Giriş: 10.04.2023 11:08
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi envantere giriyor. TCG Anadolu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.
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