10 Nisan 2023, Pazartesi
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En büyük savaş gemisi envanterde! TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi envantere giriyor. TCG Anadolu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.