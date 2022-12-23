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Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Sıfır Atık Projesi" 5 yaşında! A Haber özel yayın

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 10:01
Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"  Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. A Haber zirveyi uzman konuklarıyla anbean takip ediyor. Sıfır atık ödülü alan öğretmen Ayşin Kahramantekin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sıfır Atık Projesi 5 yaşında SIFIR ATIK PROJESİ 5 YAŞINDA

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