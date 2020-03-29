Emine Erdoğan'dan gençlere yaşlıları korumak için dayanışma çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hayatları boyunca bizi koruyup, kollayan, bizim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyüklerimizi koruyup kollama sırası şimdi bizde. Evde kalmaları gereken bu süreçte onlara sevgi ve merhametle yaklaşıp, bu zor süreci evlerinde daha güvenli atlatmalarını sağlayabiliriz." dedi.