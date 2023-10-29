Emine Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, paylaşımında "Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı 'X'ten yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nin görüntülerini paylaşarak, "Filistin'e ve davasına sahip çıkan milyonlarca vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, daha adil bir dünya mümkün. Bugün Gazze, yarın tüm dünya ülkeleri için." ifadelerini kullandı.