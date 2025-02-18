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Emine Erdoğan Üreten Kadınlar ödül törenine katıldı: İstihdam yüzde 36,2’ye çıkacak

Emine Erdoğan Üreten Kadınlar ödül törenine katıldı: İstihdam yüzde 36,2’ye çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 11:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı ve burada yaptığı konuşmada "Kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükselteceğiz" dedi. Türkiye'de kadınların her dönemde sosyal ve kamusal alanda varlık gösterdiğine dikkat çeken Emine Erdoğan, kadınların iş ve aile hayatında seçim yapmak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
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Emine Erdoğan Üreten Kadınlar ödül törenine katıldı: İstihdam yüzde 36,2’ye çıkacak
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