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Emin Pazarcı: Yıllardır Meclis’te tiyatro oynanıyor! HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 16:29
Güncelleme:19.02.2021 16:30
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Pazarcı, sürecin çok doğal olduğunu ve olması gibi ilerlediğini ifade etti. "Yıllardır Meclis'te tiyatro oynanıyor." diyen Pazarcı, "Başka fezlekelerinde önümüzdeki günlerde gündeme geleceğini ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının da kapatma davası konusunda harekete geçecektir." ifadelerini kullandı.
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Yıllardır Meclis’te tiyatro oynanıyor!
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