Emekliye ek zam TBMM’de kabul edildi! Kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi

Emekliye ek zammı da içeren çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi meclis genel kurulunda kabul edildi. Teklifin kabul edilen 5'inci maddesiyle birlikte en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek.

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