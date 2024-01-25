25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emekliye ek zam TBMM’de kabul edildi! Kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi

Emekliye ek zam TBMM’de kabul edildi! Kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2024 18:25
Emekliye ek zammı da içeren çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 6 maddesi meclis genel kurulunda kabul edildi. Teklifin kabul edilen 5'inci maddesiyle birlikte en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gezeravcı uzaydaki deneylerini sürdürüyor!
Gezeravcı uzaydaki deneylerini sürdürüyor!
NATO’nun 90 bin askerli tatbikatı başladı!
NATO’nun 90 bin askerli tatbikatı başladı!
CHP’de kurultay tartışması!
CHP’de kurultay tartışması!
Emekliye ek zam TBMM’de kabul edildi!
Emekliye ek zam TBMM’de kabul edildi!
Yılın ilk MGK toplantısı sürüyor!
Yılın ilk MGK toplantısı sürüyor!
Beklenen deprem hakkında yeni detaylar!
Beklenen deprem hakkında yeni detaylar!
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Korkutan deprem! Vali Yazıcı A Haber’de
Korkutan deprem! Vali Yazıcı A Haber’de
Malatya’da depremi ne ifade ediyor?
Malatya’da depremi ne ifade ediyor?
Malatya’da deprem! Bakan Yerlikaya’dan açıklama
Malatya’da deprem! Bakan Yerlikaya’dan açıklama
Malatya’da 5,2 büyüklüğünde deprem!
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
Yılın ilk MGK’sı toplanıyor! Terörle mücadele masada
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor! Terörle mücadele masada
Daha Fazla Video Göster