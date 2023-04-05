Emeklilerle iftar buluşması | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle iftar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırılara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İbadet eden sivillere saldırmak tam anlamıyla belhüm adallik bir işarettir. Bunun adı zulüm, kan siyasetidir" dedi.