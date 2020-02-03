BİZE ULAŞIN
03.02.2020
Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Askerlerimizin şehit olması huzurun kalkmasına neden olacaktır
Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haber sonrası emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin değerlendirmelerde bulundu. Rejim tarafından yapılan topçu atışlarında 4 askerimiz şehit olurken, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. Pekin, "Bu saldırı barışın ve huzurun kalkmasına neden olacaktır" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.