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03.02.2020

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: Askerlerimizin şehit olması huzurun kalkmasına neden olacaktır

Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haber sonrası emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin değerlendirmelerde bulundu. Rejim tarafından yapılan topçu atışlarında 4 askerimiz şehit olurken, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. Pekin, "Bu saldırı barışın ve huzurun kalkmasına neden olacaktır" şeklinde konuştu.

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