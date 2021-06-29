29 Haziran 2021, Salı
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Elmalı'da yaşanan mide bulandıran olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni açıklama: HSK devreye girdi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika paylaşımında "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerini kullandı.