Elmalı'da yaşanan mide bulandıran olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni açıklama: HSK devreye girdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika paylaşımında "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerini kullandı.

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