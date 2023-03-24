Elbistan’da görevli vali Hamza Aydoğdu hayatlara dokundu, hafızaları kazındı

Asrın felaketi, Kahramanmaraş Elbistan'da büyük bir yıkıma neden oldu. Yaraların sarılması için devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Elbistan'a görevlendirildi. A haber ekibi de Hamza Aydoğdu'nun yaraları sarmak için verdiği mücadeleyi yakından gözlemledi.

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