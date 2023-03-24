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Elbistan’da görevli vali Hamza Aydoğdu hayatlara dokundu, hafızaları kazındı

A Haber
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Giriş: 24.03.2023 13:34
Asrın felaketi, Kahramanmaraş Elbistan'da büyük bir yıkıma neden oldu. Yaraların sarılması için devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Elbistan'a görevlendirildi. A haber ekibi de Hamza Aydoğdu'nun yaraları sarmak için verdiği mücadeleyi yakından gözlemledi.
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