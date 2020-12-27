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Elazığ depreminde hasarlı binalar var mı? Elazığ Valisi Erkaya Yırık son durumu A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 27.12.2020 14:11
Güncelleme:27.12.2020 15:47
Elazığ'da 5,3'lük deprem oldu. Sarsıntı Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl ve Şanlıur fa'da da hissedildi.  A Haber konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Ekiplerimiz sahada. yüzde 80 oranında tarama yaptık, herhangi bir sorun tespit edilmedi" dedi. Son durumu A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Orhan Tatar ise canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ'da 5,3'lük deprem oldu. Sarsıntı Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl ve Şanlıur fa'da da hissedildi. A Haber konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Ekiplerimiz sahada. yüzde 80 oranında tarama yaptık, herhangi bir sorun tespit edilmedi" dedi. Son durumu A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Orhan Tatar ise canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Deprem riskli bölgeler neresi? Hangi iller? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Elazığ depreminin ardından A Haberde açıkladı DEPREM RİSKLİ BÖLGELER NERESİ? HANGİ İLLER? DEPREM UZMANI PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY ELAZIĞ DEPREMİNİN ARDINDAN A HABER'DE AÇIKLADI
Elazığdaki deprem ne anlatıyor? Büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampaldan A Haberde korkutan açıklama ELAZIĞ'DAKİ DEPREM NE ANLATIYOR? BÜYÜK DEPREMLERİN HABERCİSİ Mİ? DEPREM UZMANI PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL'DAN A HABER'DE KORKUTAN AÇIKLAMA

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