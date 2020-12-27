Elazığ depreminde hasarlı binalar var mı? Elazığ Valisi Erkaya Yırık son durumu A Haber'e anlattı

Elazığ'da 5,3'lük deprem oldu. Sarsıntı Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl ve Şanlıur fa'da da hissedildi. A Haber konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Ekiplerimiz sahada. yüzde 80 oranında tarama yaptık, herhangi bir sorun tespit edilmedi" dedi. Son durumu A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Orhan Tatar ise canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ'da 5,3'lük deprem oldu. Sarsıntı Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl ve Şanlıur fa'da da hissedildi. A Haber konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Ekiplerimiz sahada. yüzde 80 oranında tarama yaptık, herhangi bir sorun tespit edilmedi" dedi. Son durumu A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Orhan Tatar ise canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.