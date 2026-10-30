Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Dokunulmazlık fezlekesi gündemde
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında gündeme gelen adli iddialar ve soruşturma süreci nedeniyle Yeni Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İstifa dilekçesinin TBMM kayıtlarına geçmesinin ardından, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlığı da başkent gündemine taşındı. Sürecin Meclis'e ulaşması halinde Karma Komisyon ve Genel Kurul aşamaları başlayacak. Sarıgül'ün ayrılığıyla Yeni Parti'nin milletvekili sayısı 90'a geriledi.