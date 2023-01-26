26 Ocak 2023, Perşembe
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El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı
Son dakika haberi... Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı ile ortak düzenlediği terör operasyonunda, sözde 'kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.