El-Bab'da DEAŞ operasyonu: 16 terörist yakalandı

Son dakika haberi... Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı ile ortak düzenlediği terör operasyonunda, sözde 'kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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