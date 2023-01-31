Eksi 10 derecede dev tatbikat! Mehmetçik hedefleri lazer güdümlü Cirit füzesi ile vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kars'ta Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatını gerçekleştiriyor. Kış Tatbikatı-2023 tatbikatı 2 Şubat'ta sona erecek. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor. 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

Yüksel Akalan'ın bölgeden aktardıkları:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde 17 ülke yer alıyor ve bin 758 personel görev yapıyor. Zırhlı birliklerin bölgeye intikali taarruz hattında çıktıktan sonra taktik intikal gerçekleştirilmesi ve tankların manevra kabiliyeti ve atış hünerleri sergileniyor.

Bölgede kar yağışı devam ediyor. Zorlu coğrafyada TSK kara unsurlarının göz bebeği tanklar oldukça başarılı şekilde taarruz çıkış hattından taktik intikal yapıyor. Atışlar yapılıyor ve işaretlenen düşman hedefleri etkisiz hale getiriliyor. Dev tatbikat 2 Şubat'a kadar devam edecek.

Son gün yapılacak görev icrasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve katılımcı ülkelerin devlet erkanı katılacak. Bölgeyi sis kaplarken karlı zeminde manevra kabiliyetleri test ediliyor. Hava sıcaklı eksi 10 derece kadar düşüyor.

Tatbikatta 43 değişik cinste 651 askeri araç ve 23 değişik cinste 865 değişik çapta silah kullanılıyor. Tatbikatta 17 ülke yer alıyor ve bin 758 personel görev yapıyor."