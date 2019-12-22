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22.12.2019

Ekrem Kızıltaş: "Rüşvet skandalının ses ve görüntü kayıtları var"

CHP'de patlak veren 25 milyon liralık rüşvet skandalı büyüyor. Konuyla ilgili olarak eski CHP'li vekil Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Takvim Gazetesi yazarı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, CHP kanadından rüşvet skandalı ile ilgili yapılan açıklamaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Kızıltaş, "Anlaşılan bu son günlerde devam eden bir süreç. Burada Sinan Aygün konuya çözüm bulamayınca, bunu kamuoyuna açıklama ihtiyacı hissetti. Bütün bu anlattığı süreçlerle ilgili ses ve görüntü kayıtlarının olduğunu söylüyor. Anlattığı olay ve olayla ilgili dışarıdan edinebildiğimiz bilgilere bakarak oldukça kompleks, karmaşık bir meseleyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İşte Kızıltaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sinan Aygün konuyu baştan itibaren ilgili kişilere ve CHP Genel Merkezine ve Genel Başkanına bildirdiğini söylemişti. Onlar da "Evet biliyoruz" dediler. Burada iki CHP'li arasında yaşanan olayla ilgili CHP'nin yine de sessizliğini koruduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Sinan Aygün'ün dile getirdiği iddialar basit, sıradan iddialar değil. Düşünün bu partinin önemli bir ismi olmuş ve vekilliğini yapmış bir isme bile gidip birileri rüşvet isteyebiliyor.

Anlaşılan bu son günlerde devam eden bir süreç. Burada Sinan Aygün konuya çözüm bulamayınca, bunu kamuoyuna açıklama ihtiyacı hissetti. Bütün bu anlattığı süreçlerle ilgili ses ve görüntü kayıtlarının olduğunu söylüyor. Anlattığı olay ve olayla ilgili dışarıdan edinebildiğimiz bilgilere bakarak oldukça kompleks, karmaşık bir meseleyle karşı karşıyayız.

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