Ekrem İmamoğlu’nun yalanlar serisinde bugün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim” şeklindeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu üyesi de olan Ekrem İmamoğlu’nu 25 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen “İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı”na davet edildiği ancak İmamoğlu'nun programa katılmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...