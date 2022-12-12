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Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' yalanı bir kez daha çöktü! Mehmet Tevfik Göksu rakam verdi: 51 dosyanın 50 tanesine ‘evet’ demişiz

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Giriş: 12.12.2022 17:12
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HALK TV’de katıldığı bir programda “engelleniyoruz” yalanına bir kez daha sarıldı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Göksu, “Yalanlarını İBB meclisinde yüzüne vurmamıza rağmen, aynı alışkanlığını sürdürüyor. O kadar beceriksizsiniz ki, bunu söylediğiniz ‘koca koca yalanlar’ bile kapatamıyor artık! El insaf ya. İnsan ‘beni engelliyor’ diyerek televizyon televizyon dolaşırken utanır biraz ya. 51 dosya gelmiş, 50 tanesine ‘evet’ demişiz be.” dedi.
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