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Ekrem İmamoğlu'nun destek dilendiği HDP'den kalleşlik! PKK kanalında elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sözleri

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Giriş: 17.08.2023 18:55
Türkiye, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimlere hazırlanırken bir yandan da muhalif tarafın kirli siyasi algı operasyonlarına maruz kalıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Partiler üstü İstanbul ittifakı' diyerek göz kırptığı HDP, büyük bir kalleşliğe daha girişti. “HDP-Yeşil Sol” Van vekili Mahmut Dindar, PKK terör örgütünün sözde propaganda mecrasında Kandil ile aynı dili konuştu ve elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi. Dindar, "Abdullah Öcalan üzerindeki bu tecrit olayı çözülmediği müddetçe zaten bu ülkeye barışın geleceğini sanmıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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