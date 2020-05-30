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Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık! 'Aynı hareketi Anıtkabir'de yapabilir mi?' |Video

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Giriş: 30.05.2020 17:29
Güncelleme:30.05.2020 17:41
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ellerini arkaya bağlı şekilde dolaştığı, türbenin içinde de bağdaş kurarak oturduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar, söz konusu görüntülere "Sen kimsin de esnaf denetleyen zabıta gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini zafer kazanmış Bizanslı gibi geziyorsun. Haddini bil! Aynısı saygısızlığı Anıtkabir'de yapabilir misin?" sorusunu yönelttiler. İşte sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü o görüntüler.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1'de katıldığı canlı yayın programında "Atatürk'ün vasiyeti üzerine Fatih Sultan Mehmet'in büyük bir heykelini, kente yakışacak bir noktada inşa etmeyi planladıklarını" açıkladı.

İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'e saygı anlayışının "heykel dikmek" olmasına tepkiler sürerken ikinci bir skandal patlak verdi.

"AYNI SAYGISIZLIĞI ANITKABİR'DE YAPABİLİR MİSİN?"

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ellerini arkaya bağlı şekilde dolaştığı, türbenin içinde de bağdaş kurarak oturduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar, söz konusu görüntülere "Sen kimsin de esnaf denetleyen zabıta gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini zafer kazanmış Bizanslı gibi geziyorsun. Haddini bil! Aynı saygısızlığı Anıtkabir'de yapabilir misin?" sorusunu yönelttiler.

İÇERİDE AYRI DIŞARI DA AYRI SKANDAL
Türbe dışında elleri arkada dolaşan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun türbe içerisinde de skandalları bitmedi. İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde dua edilirken bağdaş kurarak oturması da tepkilerinde odak noktası oldu.

Kaynak: Takvim.com.tr

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