Ekrem İmamoğlu'ndan basın özgürlüğüne skandal saldırı! AKİT TV'yi hacze verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKİT TV'yi alacağı tazminat ödenmediği için hacze verdi. Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Karahasanoğlu duruma sessiz kalan Basın Konseyi ve Gazeteciler Cemiyeti'ni de yerden yere vurdu.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 'Borçlu Ekrem, alacaklı Akit TV'yi hacze geldi' başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı haciz işlemine tepki gösterdi.

"Bir televizyon şirketinin veya gazetenin herhangi bir şekilde gidilipte haber yazılan bilgisayarının alınıp devam ediyorum, sadece haczedilmesi değil o bilgisayarın alınıp Yediemin'e götürüldüğünün ikinci bir örneğini bana gösteremezsiniz. Dolasıyla Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış bir şeyi Ekrem İmamoğlu başarmış oldu." dedi.

SÖZDE ÖZGÜR BASIN SAVUNUCULARI NEDEN SESSİZ?

Karahasanoğlu ayrıca "Bakın bu ülkede 15 Temmuz hain darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ'nün yayın organlarındaki devletin, savcıların,mahkemelerin kararları çerçevesinde o gazetelerde yönetim değişikliği olduğu zaman CHP'li milletvekilleri ve yöneticiler hatta ve hatta Genel Başkan Kılıçdaroğlu Zaman gazetesini gidip ziyaret etti. Ne Ekrem İmamoğlu'ndan ne Kemal Kılıçdaroğlu'ndan basın özgürlüğü çerçevesinde bir açıklama görmediğimiz gibi altan alta taraftarlarına "oh olsun Akit'e" şeklinde basına yapılan bu müdahaleyi destekleyen açıklamaları ve yorumları görüyoruz." ifadelerini kullandı.