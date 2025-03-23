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Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı! Tutuklama kararları İstanbul Valiliğine gönderildi

Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı! Tutuklama kararları İstanbul Valiliğine gönderildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.03.2025 14:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verildiği belirtildi. Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran ve Gazeteci Bülent Erandaç, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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