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Ekrem İmamoğlu ve kasalarının otel görüşmesinde yeni gelişme! İki valizde ne var? CHP’den itiraf gibi açıklama

Ekrem İmamoğlu ve kasalarının otel görüşmesinde yeni gelişme! İki valizde ne var? CHP'den itiraf gibi açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 22:36
İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması devam ederken dün (25 Nisan) eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk şüphelilerinin oteldeki görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. Suç örgütü yöneticileri ve gizli kasalarla kameralar bantlanarak yapılan toplantının ardından İmamoğlu'nun koruma görevlisinin otelden çıkardığı sır valizlerin akıbeti ve içlerinde ne olduğu merak konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılırken yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li Özgür Çelik gizli toplantıya ilişkin üst düzey güvenlik önlemleri alındığını ve o valizlerde sinyal kesicilerin olduğunu söyleyerek 'Bu valizlerin içinde sinyal kesiciler var. Güvenlik ekipleri bu sinyal kesicileri valizlerle taşıyor.' dedi.
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Ekrem İmamoğlu ve kasalarının otel görüşmesinde yeni gelişme! İki valizde ne var? CHP’den itiraf gibi açıklama
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