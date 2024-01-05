Ekrem İmamoğlu – Özgür Özel kavgasının perde arkası! A Haber'de bomba kulisler

Özel “İmamoğlu’suz karar” alamıyor mu? İmamoğlu mu Özel’in Özel mi İmamoğlu’nun lideri? İletişimci - Yazar Ferhat Murat ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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