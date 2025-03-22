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Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi? 60 sorudan 43’üne aynı cevabı verdi

Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi? 60 sorudan 43'üne aynı cevabı verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 02:43
Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akşam saatlerinde ifadesi alındı. İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamındaki ifadesi 3 saat 40 dakika sürdü. İmamoğlu 121 sayfalık ifadesinde 60'dan fazla sorudan 43'üne aynı cevabı verdiği öğrenildi. Peki İmamoğlu iddialara yanıt vermekten neden kaçındı? A Hbaer ekranlarında uzman isimler Ekrem İmamoğlu'nun ifade sürecini değerlendirdi.
Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi? 60 sorudan 43’üne aynı cevabı verdi
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