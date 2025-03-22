22 Mart 2025, Cumartesi
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Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi? 60 sorudan 43'üne aynı cevabı verdi
Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akşam saatlerinde ifadesi alındı. İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamındaki ifadesi 3 saat 40 dakika sürdü. İmamoğlu 121 sayfalık ifadesinde 60'dan fazla sorudan 43'üne aynı cevabı verdiği öğrenildi. Peki İmamoğlu iddialara yanıt vermekten neden kaçındı? A Hbaer ekranlarında uzman isimler Ekrem İmamoğlu'nun ifade sürecini değerlendirdi.