26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu "Hanginiz yuhaladı" dedi esnafın üzerine yürüdü!

Ekrem İmamoğlu "Hanginiz yuhaladı" dedi esnafın üzerine yürüdü!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2020 15:43
Güncelleme:26.11.2020 15:48
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksicilerle görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Bu tepki üzerine oldukça sinirlenen Ekrem İmamoğlu aniden geri döndü ve "Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı" taksicilerin üzerine yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerilim yaşandı.

Belediye binasına girmeden önce bazı taksicilerle görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı.

"HANGİNİZ YUHALADI"

Bu tepki üzerine oldukça sinirlenen Ekrem İmamoğlu aniden geri döndü ve taksicilerin üzerine yürüdü.

İmamoğlu "Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı" diye bağırdı.

Korumaların araya girmesiyle İBB Başkanı İmamoğlu durdu ve belediye binasına girdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İmamoğlu Hanginiz yuhaladı dedi esnafın üzerine yürüdü
İmamoğlu "Hanginiz yuhaladı" dedi esnafın üzerine yürüdü
Sınıra yapılıyordu! Son hali görüntülendi
Sınıra yapılıyordu! Son hali görüntülendi
Darbecilere ceza yağdı
Darbecilere ceza yağdı
Katar Emiri Ankara'da!
Katar Emiri Ankara'da!
Darbecilerden kim ne ceza aldı?
Darbecilerden kim ne ceza aldı?
O ilde koronavirüs hastalarına barkodlu bileklik
O ilde koronavirüs hastalarına barkodlu bileklik
A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu
A Haber muhabiri aşıda gönüllü oldu
Gerekçeli karar ne zaman açıklanır?
Gerekçeli karar ne zaman açıklanır?
PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Mahkeme başkanını tehdit etti
Mahkeme başkanını tehdit etti
Hainlere ceza yağdı! Kararlar ne anlama geliyor?
Hainlere ceza yağdı! Kararlar ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan uyardı: Sonu faşizme çıkar
Başkan Erdoğan uyardı: Sonu faşizme çıkar
Daha Fazla Video Göster