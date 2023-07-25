Ekrem İmamoğlu – Bülent Kerimoğlu restleşmesi: Yapmadığı yol nedeniyle sokağa çıkamıyorum! Ekrem Bey reklam konusunda çok başarılı

CHP'de değişim kriziyle başlayan kriz büyüdü kavgalar ortaya saçıldı. CHP'li belediye başkanları toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında çıkan tartışma damga vurdu, İmaoğlu'nun "Sen Bakırköy'de sokağa bile çıkamıyorsun" sözlerine Kerimoğlu'ndan cevap gecikmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN