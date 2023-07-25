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Ekrem İmamoğlu – Bülent Kerimoğlu restleşmesi: Yapmadığı yol nedeniyle sokağa çıkamıyorum! Ekrem Bey reklam konusunda çok başarılı

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 10:43
CHP'de değişim kriziyle başlayan kriz büyüdü kavgalar ortaya saçıldı. CHP'li belediye başkanları toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında çıkan tartışma damga vurdu, İmaoğlu'nun "Sen Bakırköy'de sokağa bile çıkamıyorsun" sözlerine Kerimoğlu'ndan cevap gecikmedi.
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