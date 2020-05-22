Ekrem İmamoğlu 1 dakikada söylediği yalanlarıyla tepki topladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı 40 soru programında yine yalanlara sarıldı. Canan Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin parti tarafından gözletildiği itirafını unutan İmamoğlu, "ihbar geldi" yalanını söyledi. CHP'li İmamoğlu, 1 dakikalık cevap süresinde söylediği yalanlarla gündem oldu.