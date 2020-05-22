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Ekrem İmamoğlu 1 dakikada söylediği yalanlarıyla tepki topladı

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Giriş: 22.05.2020 00:37
Güncelleme:22.05.2020 01:12
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı 40 soru programında yine yalanlara sarıldı. Canan Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin parti tarafından gözletildiği itirafını unutan İmamoğlu, "ihbar geldi" yalanını söyledi. CHP'li İmamoğlu, 1 dakikalık cevap süresinde söylediği yalanlarla gündem oldu.
Ekrem İmamoğlu yalanlarıyla tepki topladı
Ekrem İmamoğlu yalanlarıyla tepki topladı
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