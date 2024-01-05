Ekmeklerinden olan işçilerin elleri Mansur Yavaş'ın yakasında: Yanına kalmasın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçimleri sonrasında koltuğa oturmasının ardından yaklaşık 5 bin işçi haksız tutanaklar, baskı ve mobbing uygulanarak işten çıkarıldı. Benzer şekilde işçi kıyımının yapıldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmanın ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği işçiler, kendilerini ekmeğinden edenler hakkında da soruşturma başlatılmasını istedi.