Ekmek zammında gramaj oyunu! 210 gram ekmek 200 gram düşürüldü

Asgari ücrete gelen zammın ardından fırsatçılar yeniden devreye girdi. Ancak bu sefer fiyat artırılmadı, gramaj düşürülerek fırsatçılık yapıldı. Yani, 5 liradan satılan 210 gram ekmek, 200 grama düşürüldü.

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