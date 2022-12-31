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Ekmek zammında gramaj oyunu! 210 gram ekmek 200 gram düşürüldü

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Giriş: 31.12.2022 09:13
Asgari ücrete gelen zammın ardından fırsatçılar yeniden devreye girdi. Ancak bu sefer fiyat artırılmadı, gramaj düşürülerek fırsatçılık yapıldı. Yani, 5 liradan satılan 210 gram ekmek, 200 grama düşürüldü.
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Ekmek zammında gramaj oyunu!
Ekmek zammında gramaj oyunu!
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