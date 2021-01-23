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Eğitimde ara tatil başladı! Peki öğrenciler yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2021 15:33
Güncelleme:23.01.2021 15:35
Eğitim öğretimde ara tatil başladı, öğrenciler heyecanla karnelerini aldı. Peki öğrenciler evde nasıl vakit geçirmeli? Tabletten telefondan tamamen uzak tutmak mümkün değil kontrollü olarak verilmeli, eğitici programlar uygulanmalı kitap okutulmalı. İşte uzmanından tavsiyeler...
MEBden yarıyıl tatili kararı |  Tatil bazı sınıflar için uzadı! Elektronik ortamda karneler verilecek MEB'DEN YARIYIL TATİLİ KARARI | TATİL BAZI SINIFLAR İÇİN UZADI! ELEKTRONİK ORTAMDA KARNELER VERİLECEK
MEB son dakika: Yarıyıl tatili kaç gün olacak? 2021 sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB SON DAKİKA: YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? 2021 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
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