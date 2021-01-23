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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Eğitimde ara tatil başladı! Peki öğrenciler yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli? Giriş: 23.01.2021 15:33 Güncelleme:23.01.2021 15:35 Eğitim öğretimde ara tatil başladı, öğrenciler heyecanla karnelerini aldı. Peki öğrenciler evde nasıl vakit geçirmeli? Tabletten telefondan tamamen uzak tutmak mümkün değil kontrollü olarak verilmeli, eğitici programlar uygulanmalı kitap okutulmalı. İşte uzmanından tavsiyeler... DİĞER