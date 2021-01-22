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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Yarıyıl tatili kaç gün olacak? 2021 sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika: Yarıyıl tatili kaç gün olacak? 2021 sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili kaç gün olacak? 2020-2021 1. dönem bugün itibarıyla sona erdi. Tatil heyecanı yaşayan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ikinci dönem gerçekleştirilecek ara tatilin de yarıyıl tatiline eklenmesi ile tatil süresi uzadı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yarıyıl tatili kaç gün olacak? 2021 sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 22.01.2021 11:15
Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak? Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini aldılar. Koronavirüs salgını nedeniyle karneler elektronik ortamda e-Okul üzerinden verildi. Karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayan öğrenciler, tatil süresini merak ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ara tatil ile yarıyıl tatilinin birleştirildiği duyurulmuştu. Peki, yarıyıl tatili kaç gün olacak? 2021 sömestr tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2020-2021 yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başladı. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
8. VE 12. SINIFLAR İÇİN OKUL AÇILACAK MI?
MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak.
İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.
Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.
Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.
Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek.