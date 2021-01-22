MEB'den yarıyıl tatili kararı |  Tatil bazı sınıflar için uzadı! Elektronik ortamda karneler verilecek

İşte okullarda tatil nasıl olacak? Karneler ve yüz yüze eğitim süreci nasıl başlayacak? sorularının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla aldığı son hali;

2020-2021 eğitim- öğretim yılının ilk dönemi bugün sona eriyor. Okullarda bu sene pandemi sebebiyle karne heyecanı yaşanmayacak. Bugün başlayacak tatil dönemi 15 Şubat'ta sona erecek. 8 ve 12'nci sınıflar içinse destekleme ve yetiştirme kursları için okul yolu göründü.