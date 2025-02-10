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Ege’de sarsıntı ve uğultu dinmiyor! A Haber canlı yayınında deprem uyarısı geldi

Ege'de sarsıntı ve uğultu dinmiyor! A Haber canlı yayınında deprem uyarısı geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.02.2025 16:31
Ege Denizi'nde sarsıntı ve uğultu dinmiyor. Pazar günü 10 dakika arayla 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Bölgede 12 günde 12 bin deprem ölçüldü. Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayın sırasında deprem uyarısı geldi.
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Ege’de sarsıntı ve uğultu dinmiyor! A Haber canlı yayınında deprem uyarısı geldi
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