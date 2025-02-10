10 Şubat 2025, Pazartesi
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Ege'de sarsıntı ve uğultu dinmiyor! A Haber canlı yayınında deprem uyarısı geldi
Ege Denizi'nde sarsıntı ve uğultu dinmiyor. Pazar günü 10 dakika arayla 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Bölgede 12 günde 12 bin deprem ölçüldü. Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayın sırasında deprem uyarısı geldi.