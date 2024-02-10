Ege Adaları seferleri 6 Nisan'da! Yunan Adaları tur ücreti ne kadar?

10 Yunan adasına girişte "kapıda vize" uygulaması kararının ardından İDO, Ege Adaları'na sefer yapacağını kamuoyuyla paylaştı. Seferihisar ve Kuşadası'ndan yapılacak seferler tarihleri ve fiyatlar belli oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan turizmci Tolga Gencer anlattı.

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