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Ege Adaları seferleri 6 Nisan'da! Yunan Adaları tur ücreti ne kadar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 14:20
Güncelleme:10.02.2024 14:44
10 Yunan adasına girişte "kapıda vize" uygulaması kararının ardından İDO, Ege Adaları'na sefer yapacağını kamuoyuyla paylaştı. Seferihisar ve Kuşadası'ndan yapılacak seferler tarihleri ve fiyatlar belli oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan turizmci Tolga Gencer anlattı.
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