Karacabey sahilinde yunuslar görsel şölen sundu

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Malkara Sahili'nde sabah saatlerinde kıyıya yaklaşan yunuslar, sahilde bulunan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Deniz yüzeyine çıkarak bir süre kıyıya yakın bölgede yüzen yunuslar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde zaman zaman su yüzeyine çıkan yunusların sahil boyunca dolaştığı görülürken, bir süre bölgede kalan yunuslar daha sonra açık denize yönelerek gözden kayboldu. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarına sahne olan görüntüler, Karacabey sahilinde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.