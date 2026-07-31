Karacabey'de dalgalara aldırmadı cankurtaran ekiplerini alarma geçirdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dalgalı denize rağmen bir vatandaş, cankurtaran ekiplerinin tüm uyarılarını dikkate almayarak suya girdi. Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan vatandaş için ekipler kıyıda hazır bekledi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sudan çıkan kişi çevredekilerin tepkisini çekerken, yetkililer dalgalı havalarda denize girilmemesi ve cankurtaran uyarılarının mutlaka dikkate alınması çağrısında bulundu.