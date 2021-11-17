Düzce depremi ne anlama geliyor? Daha büyük depremleri tetikler mi?

Marmara Bölgesi saat 15.40'ta meydana gelen bir depremle sarsıldı. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili AFAD açıklaması geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Düzce'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Tolga Bekler A Haber canlı yayınında, “Orta ölçekli bir deprem. Kuzey Anadolu Fayı’nın depremlerine baktığımız zaman çok kırıklı bir sisteme sahip. Bu Karadere Fayı da onlardan bir tanesi. Arkasından gelen artçıların ölçeklerine baktığımız zaman hareketliliğin bir iki gün içerisinde sönümlenebileceğini düşünüyorum. Daha büyük bir deprem olma ihtimali oldukça düşük gibi görünüyor ama Kuzey Anadolu Fayı bu ne yapacağı belli olmaz. Geçmişte de büyük depremler oluşturdu." ifadelerini kullandı.

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