17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Düzce depremi ne anlama geliyor? Daha büyük depremleri tetikler mi?

Düzce depremi ne anlama geliyor? Daha büyük depremleri tetikler mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2021 16:37
Marmara Bölgesi saat 15.40'ta meydana gelen bir depremle sarsıldı. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili AFAD açıklaması geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Düzce'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Tolga Bekler A Haber canlı yayınında, “Orta ölçekli bir deprem. Kuzey Anadolu Fayı’nın depremlerine baktığımız zaman çok kırıklı bir sisteme sahip. Bu Karadere Fayı da onlardan bir tanesi. Arkasından gelen artçıların ölçeklerine baktığımız zaman hareketliliğin bir iki gün içerisinde sönümlenebileceğini düşünüyorum. Daha büyük bir deprem olma ihtimali oldukça düşük gibi görünüyor ama Kuzey Anadolu Fayı bu ne yapacağı belli olmaz. Geçmişte de büyük depremler oluşturdu." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha büyük depremleri tetikler mi?
Daha büyük depremleri tetikler mi?
Deprem anında ne oldu? Vatandaş A Haber’de anlattı
Deprem anında ne oldu? Vatandaş A Haber'de anlattı
Düzce Valisi son durumu A Haber’de anlattı
Düzce Valisi son durumu A Haber'de anlattı
İspanya Başbakanı Ankara’da
İspanya Başbakanı Ankara'da
Düzce’de 5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler
Düzce’de 5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler
Diriliş Şairine son görev!
"Diriliş Şairi"ne son görev!
Külliye’de sürpriz zirve!
Külliye'de sürpriz zirve!
İzmir’de ilk defa 2700 yıllık mozaik bulundu!
İzmir'de ilk defa 2700 yıllık mozaik bulundu!
Sezai Karakoç Müzesi’ne ziyaretçi akını!
Sezai Karakoç Müzesi'ne ziyaretçi akını!
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Merkez Bankası faiz kararı mesajı
Merkez Bankası faiz kararı mesajı
Başkan Erdoğan ziyaret kararını iptal etti!
Başkan Erdoğan ziyaret kararını iptal etti!
Daha Fazla Video Göster