Dünyanın kanayan yarası: Orta Doğu

Uluslararası sistemde jeopolitik risklerin fazlaca olduğu bir dönemi yaşıyor insanlık. İşte böylesi bir ortamda hem kendi güvenliği hem de dünya barışı için aktif bir dış politika yürütüyor Türkiye. Detaylar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN