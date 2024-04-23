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Dünyanın kanayan yarası: Orta Doğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 08:59
Uluslararası sistemde jeopolitik risklerin fazlaca olduğu bir dönemi yaşıyor insanlık. İşte böylesi bir ortamda hem kendi güvenliği hem de dünya barışı için aktif bir dış politika yürütüyor Türkiye. Detaylar analiz haberimizde...
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Dünyanın kanayan yarası: Orta Doğu
Dünyanın kanayan yarası: Orta Doğu
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