Dünyanın gözü Soçi’de! Tahıl koridorunun geleceği ne olacak? Başkan Erdoğan ve Putin hangi kararları alacak?

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Soçi’ye gitti. Tüm dünyanın takip ettiği görüşmede tahıl koridoru için kararlar alınması bekleniyor. Peki Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin hangi karaları olacak? Tahıl koridorunun geleceği ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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