Dünyanın gözü bu zirvede! ABD-Avrupa ilişkileri geriliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile doğrudan barış görüşmelerini başlatması, Ukrayna'nın bu konuda tam olarak bilgilendirilmemesi ve Avrupalı liderlerin görüşmelere bile dahil olmaması Avrupa'yı sarstı. Avrupalı liderler bugün 'acil toplantıda' bir araya gelecek. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.

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