17 Şubat 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Dünyanın gözü bu zirvede! ABD-Avrupa ilişkileri geriliyor
Dünyanın gözü bu zirvede! ABD-Avrupa ilişkileri geriliyor

Dünyanın gözü bu zirvede! ABD-Avrupa ilişkileri geriliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2025 10:42
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile doğrudan barış görüşmelerini başlatması, Ukrayna'nın bu konuda tam olarak bilgilendirilmemesi ve Avrupalı liderlerin görüşmelere bile dahil olmaması Avrupa'yı sarstı. Avrupalı liderler bugün 'acil toplantıda' bir araya gelecek. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın gözü bu zirvede! ABD-Avrupa ilişkileri geriliyor
Dünyanın gözü bu zirvede!
Dünyanın gözü bu zirvede!
İmamoğlu’na tavşan aday arayışı
İmamoğlu’na “tavşan aday” arayışı
Bakan Fidan: PKK virüsünden kurtulma zamanı geldi
Bakan Fidan: PKK virüsünden kurtulma zamanı geldi
The Economist’ten kirli propaganda!
The Economist’ten kirli propaganda!
Gözler silah bırakma çağrısında
Gözler silah bırakma çağrısında
İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
Trump Avrupa’yı boğuyor
"Trump Avrupa'yı boğuyor"
ABD’nin soykırım bombaları İsrail’de
ABD’nin soykırım bombaları İsrail’de
Kaplanlar suç örgütüne operasyon
"Kaplanlar" suç örgütüne operasyon
Özgür Özel ‘den mızraklı şiir: Minareler mızrak, saldır asker...
Özgür Özel ‘den "mızraklı" şiir: Minareler mızrak, saldır asker...
Ulaştırma Bakanlığı Şam havalimanı için devrede!
Ulaştırma Bakanlığı Şam havalimanı için devrede!
Ahmed Şara, ilk ziyaretini İdlib’e yaptı
Ahmed Şara, ilk ziyaretini İdlib'e yaptı
Daha Fazla Video Göster