Dünyanın EN TEHLİKELİ FAY HATLARI nerede? En yıkıcı FAY nereden geçiyor? Hangi ülkeler deprem kuşaklarında?

Depremin üzerinden 1 hafta geçti, fakat can kayıplarıyla birlikte acı giderek derinleşiyor. Birçok ülkeden de Türkiye'ye yardım ve destek geliyor. Peki yardım gönderen ülkeler de deprem kuşaklarında yer alıyor mu? Türkiye gibi başka hangi ülkeler deprem gerçekleriyle yüzleşebilir? Detaylar haberimizde...

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