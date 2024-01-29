Dünyanın en büyük yolcu gemisi seferde! 10 bin kişiyi taşıyabiliyor

365 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferi için demir aldı. Karayiplerde 7 gün sürecek ilk seferinde dev gemi, yolcularına unutulmaz anlar vaat ediyor. Dev gemi Finlandiya'da 900 günde inşa edildi ve 2 milyar dolara mal oldu. Kruvaziyer gemide 7 yüzme havuzu, bir yapay göl, 6 su kaydırağı, buz pisti, dönme dolap, 40'tan fazla restoran ve 17 metre yüksekliğe sahip bir şelale de var. Bunlar yetmezse 50 kişilik müzisyen ve komedyen ordusu da yolcuları eğlendirmek için hazır bekliyor.

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