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Dünyanın en büyük fay kırığı! A Haber Şekeroda’daki durumu ekrana taşıdı

A Haber
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Giriş: 14.02.2023 16:43
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kahramanmaraş'ın Şekeroba ilçesinde deprem fay kırığının izini sürdü. Jeoloji mühendisi Dr. Öğretim Üyesi İsak Yılmaz canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu kayan zemin gerçeklerini anlattı.
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