Dünya Sıfır Atık için İstanbul'da buluştu

İstanbul'da 120 ülkeden bakan ve 183 ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu, Türkiye'nin çevreci dönüşümünde adeta bir milat oldu. Forumun en dikkat çeken ismi Ziraat Bankası Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada Türkiye'nin 2053 net sıfır karbon hedefi yolunda reel sektöre verdikleri dev desteği tüm dünyaya ilan etti. Bankacılık sektörünün sadece bir finans kaynağı olmadığını, aynı zamanda bu büyük dönüşümün lokomotifi olduğunu vurgulayan Mahmutoğlu, çevreci bir gelecek için yürütülen stratejiyi ve atılan tarihi adımları detaylarıyla paylaştı. Türkiye’nin 'sıcak bölge' ilan ettiği çevre mücadelesinde Ziraat Bankası, finansal gücünü vatan toprağının korunması için seferber ediyor.