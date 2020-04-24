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Dünya Sağlık Örgütü neden eleştiriliyor? ABD DSÖ'ye yardımları kestiğinde ne olacak?

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24.04.2020
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) suçlayan açıklamalarda bulunuyor. Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınına karşı geç hareket ettiğini ve Çin'in piyonu haline geldiğini iddia ediyor. Peki Donald Trump'ın açıklamaları neye dayanmakta? ABD, Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımları kestiğinde ne olacak? Detayları Analiz haberimizde...

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