Dünya Müslümanlarında Ayasofya camii sevinci

Türkiye’nin tarihi Ayasofya kararı tüm dünya Müslümanlarınca da büyük sevinçle karşılandı. Ayasofya’nın Müslümanlara ait bir mabed olduğuna vurgu yapan dünya Müslümanları Türkiye’nin kararının doğru olduğunu belirtti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Türkiye'nin tarihi Ayasofya kararı tüm dünya Müslümanlarınca da büyük sevinçle karşılandı. Ayasofya'nın Müslümanlara ait bir mabed olduğuna vurgu yapan dünya Müslümanları Türkiye'nin kararının doğru olduğunu belirtti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

*Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu iradeyi ortaya koyan herkese teşekkür ediyoruz. Ayasofya büyük bir irade ve kararlılığının sonucunda fethedilen İstanbul'dan emanettir. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet vakti zamanında o iradeyi ortaya koyup İstanbul'u fethettiyse bugün de aynı kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı tekrardan Fatih'lere fethin emaneti olarak yeniden kazandırmıştır."

*Bence Ayasofya cami olmalı müze değil. Ve hep cami olarak kalmalı. Benim çok Türk arkadaşım var. Biz hepimiz kardeşiz. Önemli değil Faslı Lübnanlı Tür veya Arap olmamız. Hepimiz Müslümanız hepimiz kardeşiz.

*Ben Ayasofya'nın tekrar cami olarak kullanılması kararını çok olumlu buluyorum. Orada nama Cuma namazı kılınabilecek olmasından dolayı çok sevinçliyim