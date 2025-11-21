21 Kasım 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Dünya medyasının itici gücü: Korku! Hangi ölümler basına daha çok yansıyor?
Dünya medyasının itici gücü: Korku! Hangi ölümler basına daha çok yansıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 14:35
İnsan doğasının en temel bileşenlerinden biri olan korku, günlük yaşantımızdan hayat seçimlerimize kadar birçok kararımızı derinden etkiliyor. Bunun en belirgin izleri ise dünya medyasının ekrana taşımayı tercih ettiği haberlerde görülüyor. Peki, her gün manşetlerde yer bulan cinayetler, katliamlar ve şiddet olayları, aslında yaşanan ölümlerin ne kadarını oluşturuyor? Şimdi bu sorunun yanıtına yakından bakalım…
